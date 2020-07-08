Украина после Майдана имела самого сильного лидера за все время своей борьбы и обретения независимости, - Княжицкий

8 июля, 2020, 16:20

За пять лет правления президента Петра Порошенко Украина подняла культуру и язык, а также возродила религию

Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий, выступая под судом по делу пятого президента Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР, передает Еспресо.TV.

"Вы слышали только что выступление Петра Алексеевича Порошенко. Вы знаете, можно по-разному: кто-то его критикует, кто-то поддерживает, но я могу сказать наверняка, как человек, который и журналистикой, и политикой занимался в Украине какое-то время, что Украина после Майдана действительно имела самого сильного лидера за все время своей борьбы и обретения независимости ", - сказал нардеп.

Он сказал, что за эти пять лет украинцы не только устояли в агрессии, не только сделали очень серьезные реформы в экономике, не только сохранили страну, но и подняли культуру, подняли язык, возродили религию.

"И тем более стыдно, что это сейчас имеет такое рыхлое продолжение, потому что, когда смотришь на эту власть, которая не способна ни бюджет сформировать и сохранить, ни с коронавирусом побороться даже простите, посадить своих врагов не способны, потому что выглядят смешно , но очень хотят и выглядят карикатурно на весь мир, выглядят смешно ", - заявил Княжицкий.

Нардеп добавил, что можно было бы посмеяться, если бы это не была наша страна.

"Если бы наша с вами жизнь не имела своих сроков, если бы жизнь наших детей зависела и могла зависеть от нормальных людей, а не от этих бессмысленных идиотов, которые правят страной", - рассказал Княжицкий.

Он поблагодарил Порошенко и всех, кто был под судом.

"Вы знаете, вчера я стоял в Конституционном Суде и мне было так тяжело, у меня аж давление поднялось. Я стою в суде своей страны, чтобы защищать язык этой страны. Это абсурд. Не должно быть даже возможности обжалования того, на каком языке нам говорить, каких лидеров выбирать, куда двигаться. Мы сами это без них знаем. Без агрессоров, без примитивных людей, которые захватили власть. И мы обязательно победим, потому что все мы вместе ", - подытожил нардеп.