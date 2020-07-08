Участники фестиваля "Песни, рожденные войной" в эти выходные споют на Говерле

8 июля, 2020, 16:02

Фестиваль состоится 11 июля и для его проведения выбрана самая высокая точка Украины

Об этом в комментарии журналисту Еспресо.TV рассказал его организатор Александр Саримсаков.

"Нам не удалось договориться в Яремче, где проходил прошлый фестиваль, поэтому, посоветовавшись с артистами и собратьями, мы решили подняться на Говерлу и сделать концерт там. И выглядит очень символично, что фестиваль современной украинской патриотической песни пройдет на вершине самой высокой горы нашего государства. В случае непогоды мы рассматриваем вариант проведения выступления у подножия горы, или в селе Ясиня ", - отметил инициатор фестиваля.

Также он сообщил, что в фестивале готовы принять участие 10 исполнителей из разных областей Украины, а концертная программа рассчитана на три часа.

"Технически мы все продумали. Есть люди, которые готовы предоставить и установить там комбинированные колонки, которых будет достаточно для исполнения песен.

Касаемо зрителей, то приглашаем всех желающих. Точно известно, что будут присутствовать ветераны 80-й десантно-штурмовой бригады. Также будут собратья из других подразделений ", - подытожил Александр Саримсаков.

Во время брифинга по случаю проведения мероприятия отмечалось, что фестиваль посвятят всем павшим за нашу свободу под лозунгом "Мы помним!", Информирует Галинфо .

"Спасибо всем, кто поддержал меня в этом замысле. Особая благодарность исполнителям, которые согласились подняться на вершину горы и зазвучать на всю Украину: Светлане Касьяненко, Юлии Зубровий, Кристине Панасюк, Александру Гордиенко, Александру Барановскому, Петру Подлесному, Сергею Кононенко. Дмитрию Коваленко и другим, а также ветеранам десантникам 80 ДШБ, ветеранам 72-й бригады "Черных запорожцев", о.о. "Возвращайся живым", - сказал он.

Мероприятие состоится в субботу, 11 июля, в 12:00. Организаторы обещают проводить его с соблюдением всех требований карантина: измерение температуры, подъем и пребывание в группах не более 10 человек. Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Участников фестиваля будут угощать бограчем и кулешом.