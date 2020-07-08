Тренер украинца рассказал о возможном бое с лучшим боксером мира

8 июля, 2020, 11:25

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье заявил, что украинец готов к поединку с мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Розье, Деревянченко готов в следующем поединке выйти против любого соперника и готов дать бой владельцу трех чемпионских титулов Саул Альваресу, или чемпиону мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джермаллу Чарли из США.

"Деревянченко возвращается, он готовится к любому сопернику. Деревянченко не волнует, что Альварес может создать ему проблемы. Сергей дрался с Геннадием Головкиным и победил его. У него был бой с Дэниэлем Джейкобсом. Этот поединок получился близким. Как по мне, там была ничья. Неважно, с кем будет драться Деревянченко - с Канело или Чарли. На этом уровне ты должен быть готов к любому сопернику", - сказал Розье.

Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) и возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Напомним, 1 июля промоутер Сауля Альвареса заявил, что его следующим соперником не будет обладатель чемпионского титула, что увеличило шансы на поединок с мексиканцем Сергея Деревянченко.

7 июля стало известно, что Сауль Альварес предложил Сергею Деревянченко за поединок $2,6 млн.

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