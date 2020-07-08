 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд оставил экс-президента "Укрстроя" Микитася под домашним арестом

Суд оставил экс-президента "Укрстроя" Микитася под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася, которого НАБУ и САП подозревает в организации завладения более 81 млн грн Национальной гвардии при обмене квартир для нацгвардейцев

Об этом сообщает "Слово и дело".

Адвокат Микитася подал ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. По его мнению, риски, установленные судом, уменьшились. К тому же, как считает защитник, Микитась не собирался никого убивать или совершать любое другое уголовное преступление. Также жена экс-нардепа Наталья сообщила, что у нее нет 100 млн грн для внесения залога.

Прокурор САП Алексей Скибенко возразил против удовлетворения ходатайства. Он отметил, что по сути адвокат не согласен с решением апелляционной палаты ВАКС, которая отправила Микитася под стражу с залогом в 100 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать