Суд оставил экс-президента "Укрстроя" Микитася под домашним арестом
Об этом сообщает "Слово и дело".
Адвокат Микитася подал ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. По его мнению, риски, установленные судом, уменьшились. К тому же, как считает защитник, Микитась не собирался никого убивать или совершать любое другое уголовное преступление. Также жена экс-нардепа Наталья сообщила, что у нее нет 100 млн грн для внесения залога.
Прокурор САП Алексей Скибенко возразил против удовлетворения ходатайства. Он отметил, что по сути адвокат не согласен с решением апелляционной палаты ВАКС, которая отправила Микитася под стражу с залогом в 100 млн грн.
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