Суд оставил экс-президента "Укрстроя" Микитася под домашним арестом

8 июля, 2020, 21:49

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася, которого НАБУ и САП подозревает в организации завладения более 81 млн грн Национальной гвардии при обмене квартир для нацгвардейцев

Об этом сообщает "Слово и дело".

Адвокат Микитася подал ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. По его мнению, риски, установленные судом, уменьшились. К тому же, как считает защитник, Микитась не собирался никого убивать или совершать любое другое уголовное преступление. Также жена экс-нардепа Наталья сообщила, что у нее нет 100 млн грн для внесения залога.

Прокурор САП Алексей Скибенко возразил против удовлетворения ходатайства. Он отметил, что по сути адвокат не согласен с решением апелляционной палаты ВАКС, которая отправила Микитася под стражу с залогом в 100 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .