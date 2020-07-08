Суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского к хищению "оборонки"
Эту информацию подтвердил руководитель проекта Денис Бигус, сообщает hromadske.
По его словам, речь идет о суде первой инстанции, поэтому решение будут обжаловать.
"Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", - отметил Бигус.
Ранее адвокат Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают опровергнуть распространенную недостоверную информацию о якобы причастности Гладковского к схемам по хищениям в украинском оборонном комплексе.
"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил адвокат.
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- В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали расследование о якобы хищениях в оборонном комплексе Украины. Это расследование определенным образом повлияло на ход президентских выборов в Украине.
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