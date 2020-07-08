Суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского к хищению "оборонки"

8 июля, 2020, 21:13

Подольский районный суд Киева обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам по хищениям в оборонном комплексе Украины

Эту информацию подтвердил руководитель проекта Денис Бигус, сообщает hromadske.

По его словам, речь идет о суде первой инстанции, поэтому решение будут обжаловать.

"Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", - отметил Бигус.

Ранее адвокат Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают опровергнуть распространенную недостоверную информацию о якобы причастности Гладковского к схемам по хищениям в украинском оборонном комплексе.

"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил адвокат.

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