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Espreso.tvОбществоСтепанов рассказал, кого бесплатно тестируют на COVID-19

Степанов рассказал, кого бесплатно тестируют на COVID-19


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно

Об этом сообщили в пресс-службе МЗ.

Бесплатный тест могут пройти:

  • люди, которые имеют признаки коронавирусной болезни;
  • люди, которые находились в контакте с коронавирусными лицами;
  • люди, которые нуждаются в плановой госпитализации
  • медицинские работники, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней
  • работники Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню тестируются раз в месяц.

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