Степанов рассказал, кого бесплатно тестируют на COVID-19
8 июля, 2020, 16:42
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно
Об этом сообщили в пресс-службе МЗ.
Бесплатный тест могут пройти:
- люди, которые имеют признаки коронавирусной болезни;
- люди, которые находились в контакте с коронавирусными лицами;
- люди, которые нуждаются в плановой госпитализации
- медицинские работники, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней
- работники Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню тестируются раз в месяц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя