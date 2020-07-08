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Espreso.tvЭкономикаШмыгаль: правительство поддержало выделение средств из COVID-фонда на приобретение медоборудования для опорных больниц

Шмыгаль: правительство поддержало выделение средств из COVID-фонда на приобретение медоборудования для опорных больниц


фото: vinbazar
Правительство поддержало выделение средств из фонда для борьбы с COVID-19 на приобретение медоборудования для опорных больниц

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство поддержало решение о выделении средств из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах", - написал он.

По словам премьера, эти средства будут направлены на закупку томографов, эндоскопов и агиографических систем для кардиологии.

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