Шмыгаль поручил МОН и Минобороны решить вопрос о массовом призыве выпускников

8 июля, 2020, 15:09

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нужно дать возможность выпускникам школ спокойно подготовиться к поступлению и поручил Министерству обороны и Министерству образования и науки скоординировать коммуникацию относительно массового военного призыва

Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров 8 июля.

"Ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками, которые им стали приходить. Я попрошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию по этому вопросу. Чтобы родители не нервничали, дети не нервничали", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что ребята, которые достигли 18 лет и готовы вступить в высшие учебные заведения, должны такую возможность получить.

"Им, наверное, не надо вручать срочно порядке. Детям надо дать возможность спокойно подготовиться к поступлению ... включитесь в процесс, важно доказать на места военным комиссарам, чтобы в этом плане была координация и спокойствие", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ребятам в возрасте 18-19 лет начали массово отправлять повестки в военкомат.

7 июля Министерство образования на науки просит Министерство обороны отсрочить весенний призыв для выпускников выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего образования 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb