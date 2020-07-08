Шмыгаль поручил МОН и Минобороны решить вопрос о массовом призыве выпускников
Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров 8 июля.
"Ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками, которые им стали приходить. Я попрошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию по этому вопросу. Чтобы родители не нервничали, дети не нервничали", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что ребята, которые достигли 18 лет и готовы вступить в высшие учебные заведения, должны такую возможность получить.
"Им, наверное, не надо вручать срочно порядке. Детям надо дать возможность спокойно подготовиться к поступлению ... включитесь в процесс, важно доказать на места военным комиссарам, чтобы в этом плане была координация и спокойствие", - заявил Шмыгаль.
- Напомним, ребятам в возрасте 18-19 лет начали массово отправлять повестки в военкомат.
- 7 июля Министерство образования на науки просит Министерство обороны отсрочить весенний призыв для выпускников выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего образования 2020 года.
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