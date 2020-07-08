Сезон НБА снова могут остановить из-за коронавируса

8 июля, 2020, 17:15

Сезон НБА снова остановят, если в Орландо произойдет вспышка коронавируса

Об этом сообщает ESPN .

В городе планируют доиграть текущий сезон.

"Если положительные анализы игроки продолжат сдавать и после карантинного периода, то мы поймем, что у нас проблема. В таком случае мы будем знать, что у нас дырка и наш карантин или кампус не работают. Тогда мы снова остановим проведение игр", - рассказал комиссионер НБА Адам Сильвер.

25 июня украинский игрок американского "Сакраменто" Алексей Лень получил положительный тест на коронавирус .