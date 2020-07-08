Сезон НБА снова могут остановить из-за коронавируса
8 июля, 2020, 17:15
Сезон НБА снова остановят, если в Орландо произойдет вспышка коронавируса
Об этом сообщает ESPN .
В городе планируют доиграть текущий сезон.
"Если положительные анализы игроки продолжат сдавать и после карантинного периода, то мы поймем, что у нас проблема. В таком случае мы будем знать, что у нас дырка и наш карантин или кампус не работают. Тогда мы снова остановим проведение игр", - рассказал комиссионер НБА Адам Сильвер.
- 25 июня украинский игрок американского "Сакраменто" Алексей Лень получил положительный тест на коронавирус .
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