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Espreso.tvСпортСезон НБА снова могут остановить из-за коронавируса

Сезон НБА снова могут остановить из-за коронавируса


фото: Getty Images
Сезон НБА снова остановят, если в Орландо произойдет вспышка коронавируса

Об этом сообщает ESPN .

В городе планируют доиграть текущий сезон.

"Если положительные анализы игроки продолжат сдавать и после карантинного периода, то мы поймем, что у нас проблема. В таком случае мы будем знать, что у нас дырка и наш карантин или кампус не работают. Тогда мы снова остановим проведение игр", - рассказал комиссионер НБА Адам Сильвер.

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