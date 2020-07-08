СБУ разоблачила схему поставок товаров в ОРДЛО на 32 млн грн, возбуждено дело о содействии террористам
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлен ряд компаний, которые по схеме "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
По предварительной информации СБУ, через указанную нелегальную схему было экспортировано товаров на общую сумму свыше 32 млн грн. При этом налоги и сборы по реализованной продукции платили в пользу так называемых "Л/ДНР".
В пресс-службе отметили, что в ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров.
По информации пресс-службы, уголовное производство, возбужденно по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что следственные действия для установления всех фигурантов незаконной сделки продолжаются.
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