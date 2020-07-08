СБУ обыскивает мэрию Одессы - СМИ
8 июля, 2020, 11:11
В среду, 8 июля, СБУ пришла с обыском в мэрию Одессы
Об этом сообщает одесское издание "Думская" .
По данным издания, обыски проводят в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета на ул. Артиллерийская.
Также издание отмечает со ссылкой на источники в прокуратуре, что правоохранителей интересуют операции с коммунальной землей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
-
-