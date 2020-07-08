 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ обыскивает мэрию Одессы - СМИ

СБУ обыскивает мэрию Одессы - СМИ

В среду, 8 июля, СБУ пришла с обыском в мэрию Одессы

Об этом сообщает одесское издание "Думская" .

По данным издания, обыски проводят в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета на ул. Артиллерийская.

Также издание отмечает со ссылкой на источники в прокуратуре, что правоохранителей интересуют операции с коммунальной землей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать