СБУ обыскивает мэрию Одессы - СМИ

8 июля, 2020, 11:11

В среду, 8 июля, СБУ пришла с обыском в мэрию Одессы

Об этом сообщает одесское издание "Думская" .

По данным издания, обыски проводят в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета на ул. Артиллерийская.

Также издание отмечает со ссылкой на источники в прокуратуре, что правоохранителей интересуют операции с коммунальной землей.

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