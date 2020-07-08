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Espreso.tvСпортСборная Украины узнала соперников в квалификации к чемпионату мира-2021

Сборная Украины узнала соперников в квалификации к чемпионату мира-2021


фото: facebook.com/Федерація-гандболу-України
Состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата мира-2021 по гандболу среди женщин

Об этом сообщает Федерация гандбола Украины в facebook.

Сборная Украины сыграет в группе со Словакией, Израилем и Люксембургом

В плей-офф, где будут разыгрываться путевки в финальную часть ЧМ-2021, выйдут национальные команды, занявшие 1-2 место в своей группе.

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