Сборная Украины узнала соперников в квалификации к чемпионату мира-2021

8 июля, 2020, 17:46

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата мира-2021 по гандболу среди женщин

Об этом сообщает Федерация гандбола Украины в facebook.

Сборная Украины сыграет в группе со Словакией, Израилем и Люксембургом

В плей-офф, где будут разыгрываться путевки в финальную часть ЧМ-2021, выйдут национальные команды, занявшие 1-2 место в своей группе.