Сборная Украины узнала соперников в квалификации к чемпионату мира-2021
8 июля, 2020, 17:46
Состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата мира-2021 по гандболу среди женщин
Об этом сообщает Федерация гандбола Украины в facebook.
Сборная Украины сыграет в группе со Словакией, Израилем и Люксембургом
В плей-офф, где будут разыгрываться путевки в финальную часть ЧМ-2021, выйдут национальные команды, занявшие 1-2 место в своей группе.
Опубликовано Федерация гандбола Украины. Среда, 8 июля 2020
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