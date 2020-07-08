С начала суток на Донбассе пострадали трое украинских военных, - штаб ООС

8 июля, 2020, 18:30

По состоянию на 17.00 среды, 8 июля, российские оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, трое украинских военнослужащих ранены

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики с начала текущих суток девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Вольный и Орехового.

Также оккупанты из автоматических гранатометов станковых обстрелял украинские позиции вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Также враждебный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировали у Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

"За текущие сутки трое военнослужащих вооруженных сил получили ранения. Они оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь врачей", - говорится в сообщении.

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