Ryanair планирует запустить еще 5 рейсов из Украины в Италию с 2021 года
Об этом сообщает Avianews.
Согласно сообщению, все пять направлений будут выполняться из Львова по летнему расписанию 2021 года, которое начинает действовать с конца марта.
Отмечается, что Ryanair намерена летать в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией дважды в неделю.
Кроме того, лоукост в следующем году намерен увеличить частоту полетов по уже действующим маршрутам из Львова в Бергамо и Рим с двух до четырех раз в неделю.
В издании напомнили, что в начале июля Ryanair запустил сразу 11 маршрутов между Украиной и Италией с общей частотой 28 полетов в неделю. Маршрутная сеть включает рейсы из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью, Рим, из Одессы и Львова в Бергамо.
По информации издания, в связи с анонсом новых направлений авиакомпания объявила распродажу билетов от 799 грн в одну сторону на рейсы между Украиной и Италией, которые будут выполняться до конца мая 2021 года.
Отмечается, что перед приобретением билетов пассажирам следует учитывать действующие и возможные ограничения на въезд в Италию для граждан Украины и третьих стран.
- Как сообщалось, в июле Ryanair запустил четыре новых маршрута в Болонью, Катанию, Милан и Рим.
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