Реальное количество больных коронавирусом в Украине может составлять 150 тыс. человек, - Ляшко
Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью "ВВС-Украина".
Ляшко сослался на моделирование Киевской школы экономики, которое показывает, что в среднем коронавирус диагностируют у 35% больных. Таким образом, по оценкам КШЭ, реальное число больных может превышать 150 тысяч.
На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром вспышки коронавируса в Европе, Ляшко отметил, что всегда есть такие опасения.
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"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистическим сценариям. Не боимся ли? Боимся. Готовимся ли? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов", - отметил главный санврач страны.
Он пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 приведет к коллапсу системы здравоохранения.
"Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то будут прогнозы непредсказуемы", - добавил Виктор Ляшко.
- Напомним, 7 июля в Украине обнаружили зафиксировано 807 новых случаев коронавируса, 926 пациентов выздоровели.
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