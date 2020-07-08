"Динамо" - "Ворскла": определились стартовые составы команд на финал Кубка Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На пути к финалу "Ворскла" одолела Ковалевский "Колос" в 1/8 финала, черниговскую "Десну" в четвертьфинале, а в полуфинале полтавчане победили "Мариуполь" в серии пенальти.
"Динамо" прошло донецкий "Шахтер", "Александрию" и "Минай".
Кубок Украины по футболу
Финал
8 июля
"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Цитаишвили, Вербич
Запасные: Бойко, Кадири, Караваев, Андриевский, Шапаренко, Цыганков, Дуелунд, Русин, Соль
"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Алиун, Сапай, Скляр, Пуцлин, Якубу, Кане, Кулач, Степанюк
Запасные: Исенко, Ткаченко, Баенко, Опанасенко, Луизао, Шахич, Ребенок, Васин, Кравчук
Начало в 21:30
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