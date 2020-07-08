"Динамо" - "Ворскла": Маркевич оценил шансы команд в финале Кубка Украины

8 июля, 2020, 08:38

Украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что "Ворскла" способна победить "Динамо" в финале Кубка страны за счет удачной игры в обороне и контратак

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

По словам бывшего тренера сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра", киевляне являются фаворитами финала, однако "Ворскла" способна оказать динамовцам сопротивление.

"Будет ли сюрпризом победа "Ворсклы"? Конечно, да. "Динамо" является фаворитом противостояния, но если "Ворскла" строго сыграет в защите, там есть кому бежать в контратаки, то шансы будут. Думаю, что будет интересная игра. "Ворскла" сейчас на подъеме, а "Динамо", мягко говоря, не показывает футбола. Ожидается, что уже сыграют Миколенко и Цыганков - это усилит киевлян", - сказал Маркевич.

Напомним, в финале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет в Харькове против полтавской "Ворсклы", матч начнется в 21:30 .

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