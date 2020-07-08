"Барселона" выиграла суд по делу Неймара

8 июля, 2020, 12:19

Спортивный арбитражный суд отклонил иск "Сантоса" к "Барселоне" с требованием выплатить за бразильского футболиста Неймара 61,3 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел иск бразильского "Сантоса" к "Барселоне" по поводу компенсации за переход Неймара в 61,3 млн евро.

CAS решил, что контракт между "Сантосом" и игроком был расторгнут по взаимному согласию и "Барселона" законно выплатила отцу игрока, который является его агентом, и компании N&N дополнительную компенсацию.

CAS обязал "Сантос" выплатить "Барселоне" 18 тыс. евро для покрытия судебных расходов.

Неймар стал игроком "Барселоны" в июле 2013 года. Сумма компенсации за переход составила около 88 млн евро. В августе 2017-го бразилец за 222 млн евро перешел во французский ПСЖ.

4 июня стало известно, что "Барселона" отказалась от покупки бразильского форварда французского ПСЖ Неймара.

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