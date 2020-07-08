Призываем всех экс-чиновников воздержаться от неоднозначных комментариев, - СБУ относительно заявления Гонтаревой

8 июля, 2020, 18:56

Служба безопасности Украины просит не распространять заявления, которые могут нанести ущерб национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране ", - говорится в сообщении.

СБУ призывает всех экс-чиновников воздержаться от "подобных неоднозначных комментариев" и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства.

Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины ... Опубликовано Служба безопасности Украины среде, 8 июля 2020

Напомним, 8 июля стало известно, что экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, якобы МВФ должно "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначает независимого главу Нацбанка.

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