Призываем всех экс-чиновников воздержаться от неоднозначных комментариев, - СБУ относительно заявления Гонтаревой
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране ", - говорится в сообщении.
СБУ призывает всех экс-чиновников воздержаться от "подобных неоднозначных комментариев" и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства.
Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины ...Опубликовано Служба безопасности Украины среде, 8 июля 2020
- Напомним, 8 июля стало известно, что экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, якобы МВФ должно "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначает независимого главу Нацбанка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
Читайте также
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-