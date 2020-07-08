ПриватБанк подключил оплату онлайн-покупок через Google Pay

8 июля, 2020, 16:29

ПриватБанк запустил возможность совершать покупки онлайн через Google Pay для пользователей украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк запустил возможность совершать покупки онлайн через Google Pay для пользователей более 12 тысяч украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании, которые пользуются платежным сервисом LiqPay, отныне имеют возможность принимать платежи через Google Pay на своих сайтах.

По словам руководителя направления диджитал продуктов ПриватБанка Кристины Кармазиной, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможно в личном кабинете.

"Теперь, если вы видите на сайте кнопку "Оплатить через G Pay", то у вас есть возможность быстрой и безопасной оплаты онлайн с помощью сервиса Google Pay. Самым большим преимуществом этого решения является экономия времени, пока нет необходимости каждый раз заполнять длинные формы данным платежа ", - пояснили в пресс-службе.

"Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях. Благодаря Google Pay при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и безопасно как для клиентов, так и для онлайн -продавцов. Мы рады, что все больше украинских партнеров интегрирует Google Pay в свои сервисы, ведь это предоставляет больше возможностей и удобства пользователям ", - цитирует пресс-служба слова директора по бизнес-операции Google в Восточной Европе.

В пресс-службе добавили, что кроме платежных карт, в Google Pay можно хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты, при этом все данные будут находиться в безопасности. Так, при оплате в Интернете, Google Pay не передает его информацию о кредитной карте продавцу, а если пользователь потерял свой телефон, его можно удаленно заблокировать или удалить все данные.

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