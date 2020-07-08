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Espreso.tvЭкономикаПравительство выделит еще почти 250 млн грн на приобретение жилья 219 военным, - Шмыгаль

Правительство выделит еще почти 250 млн грн на приобретение жилья 219 военным, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Кабмин поддержал выделение еще 250 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных военных

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Тelegram.

"Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость и территориальную целостность Украины", - написал Шмыгаль.

  • Напомним, на прошлой неделе правительство выделило 305 млн грн на квартиры и дома около 300 военнослужащих, которые участвовали в войне на Донбассе и получили ранения.
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