Правительство выделит еще почти 250 млн грн на приобретение жилья 219 военным, - Шмыгаль
8 июля, 2020, 14:25
Кабмин поддержал выделение еще 250 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных военных
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Тelegram.
"Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость и территориальную целостность Украины", - написал Шмыгаль.
- Напомним, на прошлой неделе правительство выделило 305 млн грн на квартиры и дома около 300 военнослужащих, которые участвовали в войне на Донбассе и получили ранения.
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