Правительство выделит еще почти 250 млн грн на приобретение жилья 219 военным, - Шмыгаль

8 июля, 2020, 14:25

Кабмин поддержал выделение еще 250 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных военных

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Тelegram.

"Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость и территориальную целостность Украины", - написал Шмыгаль.