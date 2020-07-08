Правительство разрешило "Укрзализныци" отложить выплату в бюджет 750 млн грн дивидендов

8 июля, 2020, 16:46

Правительство одобрило проект закона, который предусматривает предоставление "Укрзализныци" отсрочки по выплате дивидендов в госбюджет по результатам деятельности в 2018-2019 годах

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, на заседании 8 июля правительство одобрило разработанный Мининфраструктуры проект закона по обеспечению дополнительных экономических гарантий в связи с распространением COVID-19 и введением карантина. Проект закона предусматривает предоставление "Укрзализныци" отсрочки по выплате дивидендов в государственный бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018-2019 годах.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, из-за карантина в этом году были временно остановлены пассажирские перевозки, что негативно сказалось на чистой прибыли "Укрзализныци".

"При этом, компания должна была вернуть пассажирам значительные суммы средств за билеты, приобретенные ранее. До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращение работы отдельных предприятий-грузоотправителей. Девальвация курса гривны в I квартале также негативно изобразится на прибылях УЗ ", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

В пресс-службе отметили, что в соответствии с принятым решением о начислении дивидендов, "Укрзализныця" дополнительно направит 60% чистой прибыли за 2018 в размере 206 200 000 грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в срок не позднее 31 декабря 2020 года. Отмечается, что на сумму средств, уплаченных в срок, не будет начисляться пеня.

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