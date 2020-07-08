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Espreso.tvОбществоПравительство разорвало соглашение с РФ о борьбе с терроризмом

Правительство разорвало соглашение с РФ о борьбе с терроризмом


фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров принял решение о прекращении действия меморандума с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Решение было принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.

Этот меморандум был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

МИД поручено уведомить российскую сторону о разрыве меморандума.

  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.
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