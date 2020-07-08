Правительство разорвало соглашение с РФ о борьбе с терроризмом
8 июля, 2020, 14:48
Кабинет Министров принял решение о прекращении действия меморандума с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Решение было принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.
Этот меморандум был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.
МИД поручено уведомить российскую сторону о разрыве меморандума.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя