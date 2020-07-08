Правительство предлагает платить компенсации за задержку пенсий и зарплат, - Гончаренко

8 июля, 2020, 16:35

Кабинет министров предлагает платить украинцам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Соответствующий проект закона правительство рассмотрело на своем заседании в среду, 8 июля.

"Кабмин рассмотрел проект закона о перечне видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. К таким выплатам предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан", - сообщил Гончаренко .

При этом в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

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