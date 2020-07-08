Правительство назначило нового языкового омбудсмена вместо Монаховой
8 июля, 2020, 16:09
"Здравый смысл победил: наконец избран Уполномоченного по защите государственного языка. Сквозь тернии - к звездам.
8 июля Кабмин назначил новым языковым омбудсменом экс-нардепа VIII созыва от фракции "Народный Фронт" Тараса Кременя
Кабинет министров назначил экс-нардепа Тараса Кремня уполномоченным по защите государственного языка, передает Еспресо.TV .
Отметим, что на должность языкового омбудсмена претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.
"Здравый смысл победил: наконец избран Уполномоченного по защите государственного языка. Сквозь тернии - к звездам.
Слава Украине! "- прокомментировал свое назначение Тарас Креминь.
- Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение правительством.
- 26 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка.
- Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову.
- Татьяна Монахова стала уполномоченной по защите государственного языка 27 ноября.
- 24 апреля Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию, заявив, что Кабмин не выделял финансирования на существование института языкового омбудсмена.
- 7 мая премьер-министр Денис Шмыгаль подписал заявление об увольнении Татьяны Монаховой с должности Уполномоченного по защите государственного языка
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