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Espreso.tvОбществоПравительство назначило нового языкового омбудсмена вместо Монаховой

Правительство назначило нового языкового омбудсмена вместо Монаховой

8 июля Кабмин назначил новым языковым омбудсменом экс-нардепа VIII созыва от фракции "Народный Фронт" Тараса Кременя

Кабинет министров назначил экс-нардепа Тараса Кремня уполномоченным по защите государственного языка, передает Еспресо.TV .

Отметим, что на должность языкового омбудсмена претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

"Здравый смысл победил: наконец избран Уполномоченного по защите государственного языка. Сквозь тернии - к звездам.
Слава Украине! "- прокомментировал свое назначение Тарас Креминь.

  • Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение правительством.
  • 26 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка.
  • Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову.
  • Татьяна Монахова стала уполномоченной по защите государственного языка 27 ноября.
  • 24 апреля Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию, заявив, что Кабмин не выделял финансирования на существование института языкового омбудсмена.
  • 7 мая премьер-министр Денис Шмыгаль подписал заявление об увольнении Татьяны Монаховой с должности Уполномоченного по защите государственного языка

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