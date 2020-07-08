Правительство назначило нового языкового омбудсмена вместо Монаховой

8 июля, 2020, 16:09

8 июля Кабмин назначил новым языковым омбудсменом экс-нардепа VIII созыва от фракции "Народный Фронт" Тараса Кременя

Кабинет министров назначил экс-нардепа Тараса Кремня уполномоченным по защите государственного языка, передает Еспресо.TV .

Отметим, что на должность языкового омбудсмена претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

"Здравый смысл победил: наконец избран Уполномоченного по защите государственного языка. Сквозь тернии - к звездам.

Слава Украине! "- прокомментировал свое назначение Тарас Креминь.

Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение правительством.

26 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка.

Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову.

Татьяна Монахова стала уполномоченной по защите государственного языка 27 ноября.

24 апреля Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию, заявив, что Кабмин не выделял финансирования на существование института языкового омбудсмена.

7 мая премьер-министр Денис Шмыгаль подписал заявление об увольнении Татьяны Монаховой с должности Уполномоченного по защите государственного языка

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