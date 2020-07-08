Поступающие могут получить отсрочку от призыва в армию, - МОН

8 июля, 2020, 17:35

Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от весеннего призыва в армию в случае желания продолжить обучение по следующей ступени образования

Об этом говорится на сайте МОН .

"В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 - распоряжение правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04. 2020). Важно, что в пункте 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением ", - говорится в сообщении.

Касаемо выпускников колледжей и университетов, то Министерство образования и науки совместно с Офисом президента и Генеральным штабом разработали решения, которые позволят им, при желании, продолжить обучение по следующей ступенью образования, получить отсрочку от весеннего призыва.

В связи с этим Минобразования предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждений профессионального перед высшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежащие призыву.

"Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения - пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на вступление", - отметил и.о. Министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Отмечается, что предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

Напомним, ребятам в возрасте 18-19 лет начали массово отправлять повестки в военкомат.

7 июля Министерство образования и науки просит Министерство обороны отсрочить весенний призыв для выпускников учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшего и высшего образования 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нужно дать возможность выпускникам спокойно подготовиться к поступлению и поручил Министерству обороны и Министерству образования и науки скоординировать коммуникацию относительно массового военного призыва.

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