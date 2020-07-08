Пострадавшим от пожаров на Луганщине выделят по 300 тыс. грн, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский заявил во время визита на Луганщину, передает Еспресо.TV.

"Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, потерявшей дом, чтобы можно было купить новое жилье. С этим также на административном уровне ОГА поможет", - отметил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, каждому жителю пострадавших населенных пунктов выделят еще по 20 тыс. грн для поддержки.

Также Зеленский отметил, что семьям погибших выплатят отдельную компенсацию, правда не уточнил ее объем.

"Думаю, что это не вся помощь, я не знаю еще обо всех проблемах, думаю, люди нам расскажут", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что ему доложили о 24 уничтоженных огнем домах.

Напомним, на 8 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

К тушению привлекли 1 125 человек и 201 единицу техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П

На место происшествия прибыли секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МВД Аресен Аваков