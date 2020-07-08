Полиция расследует три версии возникновения пожара на Луганщине, среди них - поджог

8 июля, 2020, 13:06

Полиция расследует три основные версии возникновения пожара в Новоайдарском районе - среди них аномальная жара и умышленный поджог

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

"Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия", - отметил Клименко.

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Он отметил, что следователями рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

"Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, на 8 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

К тушению привлекли 1 125 человек и 201 единицу техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П

На место происшествия прибыли секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков

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