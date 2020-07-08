Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко. Под судом проходит акция в поддержку пятого президента. ПРЯМОЙ ЭФИР

8 июля, 2020, 12:09

8 июля Печерский районный суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед зданием суда собрались сторонники пятого президента Петра Порошенко. По оценкам участников акции, под Печерским судом около 10 тыс. протестующих.

Напомним, суд рассматривает законность назначения Петром Порошенко заместителя председателя СВР Семочко на должность президентским указом.

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Выступление Петра Порошенко под залом суда - Facebook:

Видео из зала суда - " Радио Свобода ":

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