Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко. Под судом проходит акция в поддержку пятого президента. ПРЯМОЙ ЭФИР
8 июля, 2020, 12:09
8 июля Печерский районный суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Перед зданием суда собрались сторонники пятого президента Петра Порошенко. По оценкам участников акции, под Печерским судом около 10 тыс. протестующих.
Напомним, суд рассматривает законность назначения Петром Порошенко заместителя председателя СВР Семочко на должность президентским указом.
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Выступление Петра Порошенко под залом суда - Facebook:
Видео из зала суда - " Радио Свобода ":
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Избрание меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.
- 1 июля народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.
- В ГБР заявили, что Порошенко на допросе отказался давать показания.
- Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили об отводе группе прокуроров.
- Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров.
- Офис генпрокурора просил выбрать пятом президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
- 1 июля Печерский суд перенес рассмотрение меры пресечения Петру Порошенко на 8 июля.
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