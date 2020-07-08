ПЦУ вызывает наиболее позитивное отношение среди церквей, - опрос
8 июля, 2020, 18:08
К Православной церкви Украины положительно относятся 42,4% опрошенных
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
В июне к ПЦУ положительно относятся 42,4% респондентов, отрицательно - 10,3%, нейтрально - 37,2%,
К Украинской греко-католической церкви положительно относятся - 35,3%, отрицательно - 6%, 46,1% тех, кто имеет нейтральное отношение
К УПЦ (МП) положительно относятся 23%, отрицательно - 31,6%, а нейтрально 36,8% опрошенных.
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