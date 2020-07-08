ООН назвала российские авиаудары в Сирии военными преступлениями

8 июля, 2020, 09:03

Эксперты ООН заявили, что авиаудары по школам, больницам и рынкам в провинции Идлиб, совершенные российской авиацией и силами Башара Асада, можно считать военными преступлениями

Об этом говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, передает "Радио Свобода" .

Эксперты отметили, что в результате "неизбирательных бомбардировок" погибли сотни людей, еще около 1 млн мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Доклад охватывает период с ноября 2019-го по июнь 2020 года и основывается на данных о полетах и свидетельствах очевидцев.

Комиссия также считает ответственными за обстрел мирных районов на северо-западе Сирии боевиков джихадистского группировки "Хайат Тахрир аш-Шам". По данным экспертов ООН, эти удары нанесли "без очевидной законной военной цели". В ООН также отмечают, что боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" пытали и убивали заключенных.

Председатель комиссии Пауло Пиньейру заявил, что проправительственные силы и формирования, признанные ООН террористическими, грубо нарушали законы войны и права мирных жителей Сирии. В докладе говорится о 52 нападениях на северо-западе Сирии, 47 из которых, по данным ООН, совершило правительство Сирии при поддержке России.

Российскую военную авиацию в частности называют виновной в ударе 5 марта по птицефабрике близ города Маарет-Мисрин, где находились вынужденные переселенцы, а также в 3 ударах 29 января рядом с больницей в городе Арих.

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