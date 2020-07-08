Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, ранены четверо украинских военных

8 июля, 2020, 07:35

Во вторник, 7 июля, российские войска на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковское оккупанты применили запрещены артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм и 82-мм минометы, а также вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. На подступах к Новолуганскому противник осуществлял обстрелы из минометов калибра 82 мм, а у Орехова - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение суток, враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки.

По укреплениям украинских военных у Богдановки захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс. Еще один факт вооруженной вражеской активности зафиксирован на Приазовье - рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил ответили оккупантам огнем.

7 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

С начала суток 8 июля оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" посреди ночи россияне дважды обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Марьинки, применяя при этом гранатометы различных систем. На окраине Авдеевки оккупанты на рассвете открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики задействовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы неподалеку хутора Свободный и Орехово. Потерь среди украинских защитников вследствие этих обстрелов нет.

Объединенные силы ответили на ц обстрелы из дежурных огневых средств.

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