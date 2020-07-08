Официальный курс: доллар упал в цене до 26,93 грн
8 июля, 2020, 09:10
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 8 июля 2020 года на отметке 26,93 грн/$
Об этом говорится на сайте НБУ.
По состоянию на 7 июля курс составлял 27,12 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 8 июля установлен на уровне 30,409 грн/евро. По состоянию на 7 июля курс составлял 30,72 грн/евро.
На наличном рынке 8 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90, продают - по 26,95 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 27,80 грн/$, продажи - в пределах 26,92-29 грн/$.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
Читайте также
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-