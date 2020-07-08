Официальный курс: доллар упал в цене до 26,93 грн

8 июля, 2020, 09:10

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 8 июля 2020 года на отметке 26,93 грн/$

Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на 7 июля курс составлял 27,12 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 8 июля установлен на уровне 30,409 грн/евро. По состоянию на 7 июля курс составлял 30,72 грн/евро.

На наличном рынке 8 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90, продают - по 26,95 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 27,80 грн/$, продажи - в пределах 26,92-29 грн/$.

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