Непогода в Черновицкой области: правительство выделило 10 млн пострадавшим

8 июля, 2020, 20:42

С первых 30 млн грн, выделенных правительством для преодоления последствий непогоды в Черновицкой области, 10 млн перечисляют людям, которые пострадали

Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Укринформ".

"На преодоление последствий непогоды правительство выделило нам 30 млн грн. Как по-хозяйски использовать эти деньги? В первую очередь, нужно удовлетворить потребности людей, каждого, кто пострадал. Докладываю, что 10 млн грн - это та сумма, которую дают людям. В каждом селе, подошли в каждый дом, составили акт, где дом надо новый - 200 тыс. грн, где нужно отремонтировать - 50 тыс. грн. Эти деньги уже в районах, они перечислены и сейчас уже доходят до людей ", - сказал Осачук .

Остальные пойдут на подготовку проектно-сметной документации на восстановление разрушенных и поврежденных объектов.

"За оставшиеся 20 млн грн мы делаем проектно-сметную документацию на все разрушенные дороги и мосты. Когда у нас будет документ, сколько нужно денег, тогда мы обращаемся к государству с просьбой выделить необходимые деньги", - добавил глава Черновицкой ОГА.

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 3 человека.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .