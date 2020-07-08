Недалеко от Нью-Йорка произошла перестрелка, есть раненые
Об этом сообщает ABC.
Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое. Трое других пострадавших уже покинули больницу, так как их ранения оказались легкими.
Стрелку удалось скрыться с места происшествия на автомобиле.
Полиция начала расследование инцидента. На данный момент мотивы нападавшего неизвестны.
Напомним, в США во время празднования Дня независимости, 4 июля, и на следующий день прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, трое из которых - дети 7, 8 и 14 лет.
После этого губернатор штата Джорджия Брайан Кем заявил о введении чрезвычайного положения и привлечении бойцов Нацгвардии из-за беспорядков в Атланте.
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