Недалеко от Нью-Йорка произошла перестрелка, есть раненые

8 июля, 2020, 15:14

В американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере семь человек получили ранения

Об этом сообщает ABC.

Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое. Трое других пострадавших уже покинули больницу, так как их ранения оказались легкими.

Стрелку удалось скрыться с места происшествия на автомобиле.

Полиция начала расследование инцидента. На данный момент мотивы нападавшего неизвестны.

Напомним, в США во время празднования Дня независимости, 4 июля, и на следующий день прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, трое из которых - дети 7, 8 и 14 лет.

После этого губернатор штата Джорджия Брайан Кем заявил о введении чрезвычайного положения и привлечении бойцов Нацгвардии из-за беспорядков в Атланте.