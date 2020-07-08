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Espreso.tvЭкономикаНаводнения в западных областях: Беларусь предоставит Украине гуманитарную помощь

Наводнения в западных областях: Беларусь предоставит Украине гуманитарную помощь

По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Согласно сообщению, по решению президента Беларуси Александра Лукашенко, Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром.

Отмечается, что по просьбе украинской стороны Беларусь направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные разного диаметра общей численностью более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения.

По информации пресс-службы, общий вес груза составил 30 тонн, а в его формировании участвовали МЧС, концерн Белнефтехим и предприятие "АзотХимФортис".

В пресс-службе добавили, что МЧС обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Колонна спасателей выезжает в пострадавшие районы во главе с заместителем министра Анатолием Долголевцом. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов 8 июля.

  • Напомним, Кабмин выделил более 700 млн грн на преодоление последствий паводков на западе Украины.
  • Минздрав сообщил, что в условиях наводнения и паводков возможные подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.
  • Италия передала гуманитарную помощь западным областям Украины, которые пострадали от наводнений, для преодоления последствий непогоды.
  • В горсовете Черновцов подсчитали, что нанесенный наводнением ущерб составляет почти 21 млн грн.

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