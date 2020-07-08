На языкового омбудсмена выбрали достойного кандидата - Святослав Литинский

8 июля, 2020, 16:49

Выборы Уполномоченного по языковым вопросам прошли прозрачно и честно, несмотря на попытки власти сорвать их, а Тарас Креминь является человеком, который отвечает всем критериям главы этого органа

Об этом в комментарии Еспресо рассказал участник конкурса, известный львовский правозащитник и борец за соблюдение языкового законодательства Святослав Литинский.

"Выбрали господина Тараса Креминя. Он ученый, филолог, народный депутат предыдущего созыва и соавтор языкового закона. Был активным участником "языкового майдана". То есть он человек с должным опытом в области языкознания, законодательства, правозащитной деятельности и языковой политики. Он однозначно достойна кандидатура. И хорошо, что в конце выбрали уполномоченного и создали секретариат и сделано все, чтобы заработал этот орган ", - отметил Святослав Литинский.

Также он убежден, что, несмотря на усилия властей сорвать конкурс или провести удобную кандидатуру, выборы состоялись прозрачно: "Я считаю, что конкурс состоялся процедурно правильно и был выбран достойный кандидат. И хорошо, что не стало препятствием то, что министр культуры внес третьего кандидата, что, по моему мнению, не соответствовало закону ".

Святослав Литинский отметил, что готов всем, чем сможет помогать новоизбранному языковом омбудсмену: "Я вижу, что смогу лучше быть полезным в общественном совете при секретариате Уполномоченного, если таковой будет создан".

Напомним, сегодня на заседании правительства назначен новый языковый омбудсмен, которым стал нардеп VIII созыва от фракции "Народный Фронт" Тарас Креминь.