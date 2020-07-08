На Львовщине обнаружили около 30 останков воинов Второй мировой войны

8 июля, 2020, 14:04

Во время полевых поисковых исследований мест боев времен Второй мировой войны на Львовщине, в Золочевском районе, Общество поиска жертв войны "Память" обнаружило места массовых санитарных захоронений военных, погибших в боях в июле 1944 года

Общество "Память" уже нескольких лет проводит раскопки в окрестностях города Броды, где происходили крупные бои Первой и Второй мировой войн. Все найденные во время поисковых работ останки они эксгумируют и проводят их перезахоронение на кладбищах с соблюдением всех христианских традиций. Но иногда приходится находить кости после "работы" современных могильных мародеров, или те, которые обнаружили люди.

Как рассказал корреспонденту Еспресо.TV председатель Общества поиска жертв войны "Память" Любомир Горбач, в этом году их экспедиция продолжалась в течение мая-июня, а заключительный ее этап запланирован на 19 июля.

"Деревни, в окрестностях которых происходили военные действия, являюется описанными, так что мы с металлоискателем находим предметы военного быта и очень часто удается найти места захоронений. Это первый способ обнаружения могил.

Наша организация работает четко в правовом поле. Но сейчас в Украине приобретает все большее распространение т. н. могильное мародерство, когда "искатели" раскапывают могилы, забирают все ценное, а останки людей оставляют прямо на поверхности. Такие объекты мы также исследуем и эксгумируем останки с целью их дальнейшего перезахоронения. И третий способ обнаружения - это когда люди во время хозяйственных работ, наталкиваются на погребение, тогда они обращаются в органы местной власти и полицию, а те уже вызывают нас для исследования захоронения и эксгумации останков. За два месяца этого года найдено 8 могил, в которых обнаружены около 30 останков. Сохраненной лучше всех и не разграбленной была могила в Червоном", - отметил Любомир Горбач.

Также он рассказал о сложностях, с которыми сталкивается их организация. Как оказалось, это не только "черные археологи", но и безразличная власть.

"Самой ценной находкой всегда являются военные жетоны. Среди останков обнаружено 15 жетонов. Но есть определенные трудности по расшифровке этих жетонов, ведь архивы по немецким захоронениям - в Германии. Мы каждый раз посылаем коды найденных нами жетонов через Институт национальной памяти, но, сожалению, не получаем ответа. Но проблема не только в налаживании межгосударственного сотрудничества. Очень жаль, но нашу работу игнорируют и местные власти в районах и в области, особенно в последнее время. Мы рассказываем о мародерах, о разбросанных костях, показываем фотодоказательства - в ответ полное игнорирование. Самой большее, что они могут сделать - приехать на перезахоронение, положить венок, сделать фото и пообещать средства на памятник солдатам. Дальшее быстро обо всем забывают", - говорит он.

Как сообщает местное издание Золочив.нет, поисковые работы проводились в селах Залесье, Червоне, Ясеновцы, Гологоры, Почапы, Хильчицы.

В захоронениях найдены личные идентификационные знаки и другой сопроводительный материал, по которому можно привязать определенное количество останков к украинской добровольческой дивизии "Галичина", воевавшей в составе германских вооруженных формирований. Остальные эксгумированные останки с сохранившимися в них фрагментами военных мундиров и снаряжения советского образца могут быть украинцами из советской Красной армии.

Перезахоронения найденных на нынешней экспедиции останков состоится 19 июля на военном кладбище в селе Червоне Золочевского района. Оно будет приурочено ко Дню памяти украинцев и воинов других национальностей, которые воевали в разных военных формированиях и погибли в "Бродовском окружении".

Напомним, битва под Бродами состоялась 13 по 22 июля 1944 года возле одноименного города в Львовской области. Она шла между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила 14-я гренадерская дивизия "Галичина", и советскими войсками 1-го Украинского фронта. В ней приняли участие около 15 тыс. солдат, почти половина из которых погибли.