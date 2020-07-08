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Espreso.tvОбществоНа Луганщине СБУ предупредила теракт, организованный агентом ФСБ

На Луганщине СБУ предупредила теракт, организованный агентом ФСБ


фото: ssu.gov.ua
Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ, прибывшего из ОРДЛО для совершения террористического акта на территории химзавода "Северодонецкое объединение "Азот"

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Гражданина Украины задержали при попытке забрать 2 гранатомета РПГ-22 с гранатами, из подготовленного тайника.

Контрразведчики установили, что злоумышленник должен был совершить диверсию, взорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ПАО "Северодонецкое объединение "Азот".

По информации СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он воевал против сил АТО/ООС. Впоследствии был завербован представителями ФСБ РФ для сотрудничества.

По предварительным данным, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.

Диверсант задержан в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему готовят подозрение.

Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины.

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