На Луганщине СБУ предупредила теракт, организованный агентом ФСБ
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Гражданина Украины задержали при попытке забрать 2 гранатомета РПГ-22 с гранатами, из подготовленного тайника.
Контрразведчики установили, что злоумышленник должен был совершить диверсию, взорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ПАО "Северодонецкое объединение "Азот".
По информации СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он воевал против сил АТО/ООС. Впоследствии был завербован представителями ФСБ РФ для сотрудничества.
По предварительным данным, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.
Диверсант задержан в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему готовят подозрение.
Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины.
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