На Черниговщине коронавирус обнаружили у воспитательницы: детсад закрыли

8 июля, 2020, 18:33

В Прилуках Черниговской области на две недели приостановили работу детского сада-яслей №15 из-за того, что у одной из воспитательниц обнаружили коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает пресс-служба Прилуцкого городского совета.

"С целью недопущения распространения случаев коронавирусной инфекции и установления ограничительных противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением случая заболевания коронавирусной инфекции члены исполнительного комитета приняли решение временно с 8 июля приостановить образовательный процесс в ЗДО (ясли-сад) комбинированного типа №15 на 14 календарных дней до 21 июля 2020 включительно ", - говорится в сообщении.

Накануне на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций главный врач КНП "Прилуцкий городской центр первичной медико-санитарной помощи" Людмила Слободенюк проинформировала , что у местной жительницы, воспитательницы заведения дошкольного образования №15, обнаружен COVID-19. По состоянию на 7 июля женщина находилась в инфекционном отделении КНП "Прилукская центральная городская больница".

По данным директора заведения дошкольного образования №15 Светланы Веремеенко, в ЗДО работает 55 человек, посещает садик 71 ребенок. Директор отметила, что воспитательница, которая заболела, имела непосредственный контакт с 3 работниками группы, на момент выявления заболевания в группе находилось 7 детей.

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