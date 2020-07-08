На Черниговщине коронавирус обнаружили у воспитательницы: детсад закрыли
Об этом сообщает пресс-служба Прилуцкого городского совета.
"С целью недопущения распространения случаев коронавирусной инфекции и установления ограничительных противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением случая заболевания коронавирусной инфекции члены исполнительного комитета приняли решение временно с 8 июля приостановить образовательный процесс в ЗДО (ясли-сад) комбинированного типа №15 на 14 календарных дней до 21 июля 2020 включительно ", - говорится в сообщении.
Накануне на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций главный врач КНП "Прилуцкий городской центр первичной медико-санитарной помощи" Людмила Слободенюк проинформировала , что у местной жительницы, воспитательницы заведения дошкольного образования №15, обнаружен COVID-19. По состоянию на 7 июля женщина находилась в инфекционном отделении КНП "Прилукская центральная городская больница".
По данным директора заведения дошкольного образования №15 Светланы Веремеенко, в ЗДО работает 55 человек, посещает садик 71 ребенок. Директор отметила, что воспитательница, которая заболела, имела непосредственный контакт с 3 работниками группы, на момент выявления заболевания в группе находилось 7 детей.
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