Миллион за победу: "Ворскла" получит крутой бонус за Кубок Украины
Полтавчане вышли в финал, преодолев в напряженной серии послематчевых пенальти Мариуполь (пен. 3: 2, основное время - 1: 1). Матч Ворсклы с азовцами в полуфинале стал одним из самых ярких в этом розыгрыше Кубка Украины.
Команду к финалу буквально вытащил 16-летний Павел Исенко, который дебютировал в составе первой команды. Голкипер вышел на замену на 119-й минуте и отразил три удара с точки.
Финал Кубка Украины состоится сегодня, 8 июля в Харькове, где "Ворсклу" ждет встреча с 11-кратным обладателем трофея - "Динамо".
Напомним, что полтавский клуб уже доходил до финала Кубка Украины, тогда в 2009 году полтавчане встретились с обладателем Кубка УЕФА - донецким "Шахтером". "Ворскла" впервые в своей истории сенсационно завоевала Кубок Украины благодаря голу Василия Сачко. Теперь у полтавчан есть неплохие шансы снова взять трофей, только теперь у них будет еще и дополнительная мотивация в виде солидного бонуса.
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