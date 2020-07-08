Миллион за победу: "Ворскла" получит крутой бонус за Кубок Украины

8 июля, 2020, 15:20

Уже сегодня Ворскла может стать обладателем Кубка Украины. Трофей позволит команде в новом сезоне сыграть в еврокубках, а также принесет солидный бонус от партнера клуба - Parimatch. Компания выделит футболистам за победу бонус в размере 1 млн грн

Полтавчане вышли в финал, преодолев в напряженной серии послематчевых пенальти Мариуполь (пен. 3: 2, основное время - 1: 1). Матч Ворсклы с азовцами в полуфинале стал одним из самых ярких в этом розыгрыше Кубка Украины.

Команду к финалу буквально вытащил 16-летний Павел Исенко, который дебютировал в составе первой команды. Голкипер вышел на замену на 119-й минуте и отразил три удара с точки.

Финал Кубка Украины состоится сегодня, 8 июля в Харькове, где "Ворсклу" ждет встреча с 11-кратным обладателем трофея - "Динамо".

Напомним, что полтавский клуб уже доходил до финала Кубка Украины, тогда в 2009 году полтавчане встретились с обладателем Кубка УЕФА - донецким "Шахтером". "Ворскла" впервые в своей истории сенсационно завоевала Кубок Украины благодаря голу Василия Сачко. Теперь у полтавчан есть неплохие шансы снова взять трофей, только теперь у них будет еще и дополнительная мотивация в виде солидного бонуса.