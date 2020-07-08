Муженко рассказал о возможных форматах вторжения РФ в Украину

8 июля, 2020, 14:33

В Украине подготовлены все возможные планы реагирования на угрозы, которые могут возникнуть в случае вторжения Российской Федерации

Такое мнение высказал экс-начальник Генштаба-главнокомандующий ВСУ с июля 2014 до мая 2019 Виктор Муженко, сообщает Укринформ.

"Такие сценарии рассматривались и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать Вооруженные Силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашей страны. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечет за собой усиление соответствующих санкций", - подчеркнул Муженко.

По его мнению, Россия скорее пойдет путем активизации действий на востоке с привлечением незаконно созданных военных формирований на территории "ДНР/ЛНР".

"Это все может иметь место и быть реализовано не только на территории Луганской и Донецкой областей, но и на территории Запорожской, Херсонской областей в первую очередь", - считает экс-начальник Генштаба.

Отвечая на вопрос, как будут действовать вооруженные силы в случае полномасштабного наступления, Муженко отметил: "Вводится военное положение, в ходе введения военного положения есть ряд мероприятий, которые четко оговорены соответствующими руководящими документами, соответствующим планом каким образом должны действовать Вооруженные силы - приведение в полную боевую готовность всех военных частей, создание соответствующих группировок для противодействия силам вторжения, усиление противовоздушной обороны, взятие под охрану соответствующих критических объектов, в том числе это касается станций подъема, станций водозабора, которые есть на Днепре, которые подавали в свое время воду в Южнокрымский канал тому подобное".

Муженко считает, что Россия пойдет на вторжение в Украину только при определенных условиях. "Для того, чтобы действительно имела место реализация непосредственного военного вторжения, должен быть ряд определенных условий создан. В первую очередь, это хаос в Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится. Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операция, и только после этого, когда будут созданы соответствующие условия, уже можно говорить о непосредственном вторжения регулярных войск Российской Федерации ", - подчеркнул Муженко.