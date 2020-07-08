Китай открыл в Гонконге свой "офис по безопасности"

8 июля, 2020, 16:25

Китай открыл в Гонконге свой первый правоохранительный офис после одобрения контраверсионного закона о нацбезопасности региона

Об этом сообщает AFP .

"Китай открыл в среду (8 июля - ред.) новый офис для разведчиков, которые будут работать в Гонконге. Открытие состоялось в рамках нового закона о нацбезопасности региона", - говорится в сообщении.

Новый офис расположен в городе, где ранее годами собирались люди на демонстрации, в том числе с требованием сохранить демократию в регионе.

Вокруг здания, которое ранее было отелем, уже установили ограждение.

Как сообщалось, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, который осуществляет законодательную власть, принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Всекитайское собрание народных представителей приняло 28 мая Закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного гонконгского законодательного органа. По принятому закону китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге.

Принятие этого закона раскритиковали в ЕС, Великобритании, США и других странах. В частности, Китай обвиняют в нарушении обязательств по Гонконге, взятых в рамках китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР.

Также в США заявили, что лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он не является обособленной частью КНР.

Кроме того, Сенат США одобрил санкции против Китая за нарушения автономии Гонконга.