КСУ 9 июля рассмотрит законность назначения Сытника главой НАБУ

8 июля, 2020, 13:35

Конституционный суд Украины 9 июля в 10:00 проведет заседание по делу о назначении на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника

Об этом сообщили в КСУ.

Представление в КСУ подал 51 народный депутат.

"Авторы ходатайства отмечают, что президент Украины, назначив директора Национального антикоррупционного бюро Украины, вышел за пределы своих конституционных полномочий", - отметили в КСУ.

В частности нардепы считают, что указ президента Украины не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Конституции Украины.