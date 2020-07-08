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Espreso.tvОбществоКорабли НАТО вошли в Черное море

Корабли НАТО вошли в Черное море


фото: dumskaya.net
Корабли Постоянной противоминной группы НАТО вошли в Черное море

Об этом сообщает "Думская" .

В состав группы входят флагман ВМС Греции а также испанский, итальянский и турецкий тральщики.

Командует группой греческий офицер - коммандер (капитан второго ранга) Димитрос Кацурос.

В Черном море к ним присоединятся румынские и болгарские тральщики.

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