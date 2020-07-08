Корабли НАТО вошли в Черное море

8 июля, 2020, 12:03

Корабли Постоянной противоминной группы НАТО вошли в Черное море

Об этом сообщает "Думская" .

В состав группы входят флагман ВМС Греции а также испанский, итальянский и турецкий тральщики.

Командует группой греческий офицер - коммандер (капитан второго ранга) Димитрос Кацурос.

В Черном море к ним присоединятся румынские и болгарские тральщики.