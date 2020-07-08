Корабли НАТО вошли в Черное море
8 июля, 2020, 12:03
Корабли Постоянной противоминной группы НАТО вошли в Черное море
Об этом сообщает "Думская" .
В состав группы входят флагман ВМС Греции а также испанский, итальянский и турецкий тральщики.
Командует группой греческий офицер - коммандер (капитан второго ранга) Димитрос Кацурос.
В Черном море к ним присоединятся румынские и болгарские тральщики.
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