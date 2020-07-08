Командующий ООС заявил, что угроз со стороны Беларуси и Приднестровья нет
8 июля, 2020, 18:43
На границах с Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет
Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
"В настоящее время изменения, которые бы угрожали национальной безопасности Украины, ни со стороны Беларуси, ни со стороны Молдовы и незаконной Приднестровской республики не наблюдаются. Нет никакого накопления (войск - ред.). Пока не обнаружены угрозы, связанные с этими направлениями ", - отметил Наев.
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