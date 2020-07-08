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Espreso.tvОбществоКомандующий ООС заявил, что угроз со стороны Беларуси и Приднестровья нет

Командующий ООС заявил, что угроз со стороны Беларуси и Приднестровья нет

На границах с Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет

Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"В настоящее время изменения, которые бы угрожали национальной безопасности Украины, ни со стороны Беларуси, ни со стороны Молдовы и незаконной Приднестровской республики не наблюдаются. Нет никакого накопления (войск - ред.). Пока не обнаружены угрозы, связанные с этими направлениями ", - отметил Наев.

  • Вблизи границы с Украиной РФ создала три межвидовых группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории нашего государства.
  • Военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях из-за возможной атаки.
  • Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении.
  • Экс-командир Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия видит своей конечной целью контроль над всей северной частью Черного моря
  • Командующий ООС заявил, что непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет.

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