Кабмин выделил почти 1,7 млрд грн на социально-экономическое развитие регионов, - Шмыгаль

8 июля, 2020, 15:06

Правительство поддержало решение выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство поддержало решение выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов", - написал Шмыгаль.

По его словам, эти средства будут направлены на нужды людей - установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и тому подобное.

Шмыгаль отметил, что средства по этой программе удалось сохранить при принятии изменений в государственный бюджет.

Премьер также добавил, что поручил министру регионального развития совместно с Министерством финансов проконтролировать, чтобы эти проекты финансировались и реализовывались своевременно.

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