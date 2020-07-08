Кабмин выделил почти 1,7 млрд грн на социально-экономическое развитие регионов, - Шмыгаль
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Правительство поддержало решение выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов", - написал Шмыгаль.
По его словам, эти средства будут направлены на нужды людей - установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и тому подобное.
Шмыгаль отметил, что средства по этой программе удалось сохранить при принятии изменений в государственный бюджет.
Премьер также добавил, что поручил министру регионального развития совместно с Министерством финансов проконтролировать, чтобы эти проекты финансировались и реализовывались своевременно.
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