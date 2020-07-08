ГБР вручило подозрение экс-пограничнику в деле поездки Порошенко на Мальдивы

8 июля, 2020, 10:34

ГБР сообщило о подозрении пограничнику, который пропустил Петра Порошенко за границу на отдых с семьей

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР заявили, что сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины.

"Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отметим, по статье обвинения бывшему пограничнику грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

В ГБР утверждают, что экс-пограничник "дал незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого Президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска".

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