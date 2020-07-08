ГБР вручило подозрение экс-пограничнику в деле поездки Порошенко на Мальдивы
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В ГБР заявили, что сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины.
"Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Отметим, по статье обвинения бывшему пограничнику грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
В ГБР утверждают, что экс-пограничник "дал незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого Президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
-
-