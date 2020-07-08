 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-футболист сборной Украины перешел в любительский клуб

Экс-футболист сборной Украины перешел в любительский клуб


фото: fc-lnz.com
Бывший нападающий сборной Украины Александр Ковпак перешел в любительский клуб "ЛНЗ-Лебедин"

Об этом сообщает официальный сайт черкасского клуба.

37-летний Ковпак уже провел несколько тренировок за новую команду. В составе "ЛНЗ-Лебедин" он сможет дебютировать уже 11 июля в матче против черниговского "Авангарда" в рамках любительского чемпионата Украины.

За свою карьеру Александр Ковпак выступал за симферопольскую "Таврию", киевский "Арсенал", "Севастополь", черниговскую "Десну" и одесский "Черноморец". В активе форварда три матча за сборную Украины.

Последним клубом форварда был клуб второй лиги "Полесье".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать