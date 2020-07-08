Экс-футболист сборной Украины перешел в любительский клуб

8 июля, 2020, 16:16

Бывший нападающий сборной Украины Александр Ковпак перешел в любительский клуб "ЛНЗ-Лебедин"

Об этом сообщает официальный сайт черкасского клуба.

37-летний Ковпак уже провел несколько тренировок за новую команду. В составе "ЛНЗ-Лебедин" он сможет дебютировать уже 11 июля в матче против черниговского "Авангарда" в рамках любительского чемпионата Украины.

За свою карьеру Александр Ковпак выступал за симферопольскую "Таврию", киевский "Арсенал", "Севастополь", черниговскую "Десну" и одесский "Черноморец". В активе форварда три матча за сборную Украины.

Последним клубом форварда был клуб второй лиги "Полесье".

11 февраля бывший нападающий сборной Украины Александр Ковпак подписал контракт с житомирским "Полесьем" , которое выступает во второй лиге.