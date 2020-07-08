Экс-футболист сборной Украины перешел в любительский клуб
8 июля, 2020, 16:16
Бывший нападающий сборной Украины Александр Ковпак перешел в любительский клуб "ЛНЗ-Лебедин"
Об этом сообщает официальный сайт черкасского клуба.
37-летний Ковпак уже провел несколько тренировок за новую команду. В составе "ЛНЗ-Лебедин" он сможет дебютировать уже 11 июля в матче против черниговского "Авангарда" в рамках любительского чемпионата Украины.
За свою карьеру Александр Ковпак выступал за симферопольскую "Таврию", киевский "Арсенал", "Севастополь", черниговскую "Десну" и одесский "Черноморец". В активе форварда три матча за сборную Украины.
Последним клубом форварда был клуб второй лиги "Полесье".
- 11 февраля бывший нападающий сборной Украины Александр Ковпак подписал контракт с житомирским "Полесьем" , которое выступает во второй лиге.
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