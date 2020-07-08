Дожди, солнце и до +29°C: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 9 июля

8 июля, 2020, 13:50

9 июля на Западе и Севере Украины, а также на Виннитчине и в Киеве ожидаются небольшие дожди, местами с грозами

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV

"Свежий воздух, прорвавшийся в Украину, погостит и завтра, 9 июля. Температура воздуха в течение дня ожидается в западных, в большинстве центральных и северных областях +20... + 26°C, в южной части, в восточных областях, в Днипре и районах +26...+29°C. Больше всего радуемся за жителей Юга, Востока и Центра, откуда наконец уходит сильная жара", - отметила синоптик.

Дожди, преимущественно небольшие, возможные в четверг на Западе и Севере Украины, а также в Винницкой области, местами грозы.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет сухая солнечная погода.

В Киеве завтра периодически солнечно, локально небольшой дождь, температура воздуха - дышать-не надышаться, в течение дня +23...+24°C.

"К выходным опять столбики термометров, вырвутся и погонят вверх, до +28...+31 градуса, со следующей недели, скорее со вторника, температура воздуха вернется в комфортные пределы", - отметила госпожа Диденко.

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